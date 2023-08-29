СМИ: дроны-камикадзе по Пскову были запущены из Латвии или Эстонии

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около полуночи 29 августа аэропорт Пскова атаковали более 20 беспилотных аппаратов ВСУ.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Дроны летели вереницей на равном удалении. ПВО уничтожили беспилотники, однако на месте падений БПЛА были пожары.

Турецкие СМИ писали, что дроны по Пскову были запущены из Эстонии или Латвии.

"Отметим, что Псков расположен недалеко от Эстонии. И если окажется, что дроны запускались с территории страны-члена НАТО, то это развяжет России руки и позволит действовать совершенно в новом ключе, в том числе и на Украине", — комментирует ситуация ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Губернатор области Михаил Ведерников находится на месте. По его информации, человеческих жертв нет, масштаб разрушений уточняют.