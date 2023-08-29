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СМИ: дроны-камикадзе по Пскову были запущены из Латвии или Эстонии

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Силовые структуры

Около полуночи 29 августа аэропорт Пскова атаковали более 20 беспилотных аппаратов ВСУ.

СМИ: дроны-камикадзе по Пскову были запущены из Латвии или Эстонии
Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Дроны летели вереницей на равном удалении. ПВО уничтожили беспилотники, однако на месте падений БПЛА были пожары.

Турецкие СМИ писали, что дроны по Пскову были запущены из Эстонии или Латвии.

"Отметим, что Псков расположен недалеко от Эстонии. И если окажется, что дроны запускались с территории страны-члена НАТО, то это развяжет России руки и позволит действовать совершенно в новом ключе, в том числе и на Украине", — комментирует ситуация ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Губернатор области Михаил Ведерников находится на месте. По его информации, человеческих жертв нет, масштаб разрушений уточняют.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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