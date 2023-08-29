Около полуночи 29 августа аэропорт Пскова атаковали более 20 беспилотных аппаратов ВСУ.
Дроны летели вереницей на равном удалении. ПВО уничтожили беспилотники, однако на месте падений БПЛА были пожары.
Турецкие СМИ писали, что дроны по Пскову были запущены из Эстонии или Латвии.
"Отметим, что Псков расположен недалеко от Эстонии. И если окажется, что дроны запускались с территории страны-члена НАТО, то это развяжет России руки и позволит действовать совершенно в новом ключе, в том числе и на Украине", — комментирует ситуация ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Губернатор области Михаил Ведерников находится на месте. По его информации, человеческих жертв нет, масштаб разрушений уточняют.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На границе Украины и Белоруссии произошёл взрыв.