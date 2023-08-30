NZZ: военные ВСУ пожаловались на генералов, требующих продвижения любой ценой

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военнослужащие жалуются, что генералы заставляют их идти вперёд на поле боя любой ценой, передаёт Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Фото: openverse.org

По информации швейцарской газеты, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой сапёров, следовательно, проводить разминирование приходится вручную. Как пояснил один из источников издания, генералы испытывают злость из-за длительного процесса обезвреживания мин.

"Если они говорят вам продвигаться вперёд, пусть лучше сами это сделают и попадут прямиком в ад", — заявил военнослужащий ВСУ, недовольный поведением командования.

Ещё один боец подчеркнул: генералы воспринимают украинских военных как пушечное мясо или сигарету, которую можно выбросить.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил уверенность в том, что ВСУ отступят за Днепр из-за серьёзных потерь, понесённых в ходе наступления. По его мнению, украинским военным не хватит резервов для удержания позиций.