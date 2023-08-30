Российские военные уничтожили сразу шесть лётчиков вооружённых сил Украины (ВСУ) у Артёмовска. Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Евгений Ракита в своих соцсетях.
По его словам, случилось всё в один день — 29 августа. Все погибшие имели офицерские звания. Называть их имена и разглашать обстоятельства гибели спикер бригады отказался ради безопасности.
Военные эксперты РФ считают, что, скорее всего, в один день были сбиты сразу два украинских вертолёта Ми-8.
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