Военные РФ уничтожили шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили сразу шесть лётчиков вооружённых сил Украины (ВСУ) у Артёмовска. Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Евгений Ракита в своих соцсетях.

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

По его словам, случилось всё в один день — 29 августа. Все погибшие имели офицерские звания. Называть их имена и разглашать обстоятельства гибели спикер бригады отказался ради безопасности.

Военные эксперты РФ считают, что, скорее всего, в один день были сбиты сразу два украинских вертолёта Ми-8.