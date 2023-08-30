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Военные РФ уничтожили шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска

0:40
Силовые структуры

Российские военные уничтожили сразу шесть лётчиков вооружённых сил Украины (ВСУ) у Артёмовска. Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Евгений Ракита в своих соцсетях.

Военные РФ уничтожили шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска
Фото: https://t.me/bazabazon/20694

По его словам, случилось всё в один день — 29 августа. Все погибшие имели офицерские звания. Называть их имена и разглашать обстоятельства гибели спикер бригады отказался ради безопасности.

Военные эксперты РФ считают, что, скорее всего, в один день были сбиты сразу два украинских вертолёта Ми-8.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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