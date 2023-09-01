Александр Ходаковский заявил, что Новодонецкое первым попадёт под удар ВС Украины

Заместитель руководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский заявил рассказал о планах ВСУ. По его словам, противник имеет планы на треугольник Новомайорское — Новодонецкое — Октябрьское (Керменчик). Об этом говорит интенсивность артобстрелов.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Эксперт подчёркивает, что действия ВСУ не являются новостью для армии РФ.

"Несколько ранее мы пришли к выводу, что противник может сменить приоритеты и оставить направление Урожайного на время в покое", — написал Ходаковский в своём telegram-канале.

На данный момент нависла угроза над Новодонецким. Эксперт предполагает, что этот населённый пункт, скорее всего, первым попадёт под удар. На Урожайном и на этом треугольнике преимущество ВСУ в дальности сыграло едва ли не решающую роль. Система подавления "воздуха" не даёт ВС РФ полноценно применять дальние средства БПЛА для поиска артиллерийских позиций.

"Если мы в течение нескольких дней не можем организовать адекватную систему мер против противника, и солдату на голову безответно летят снаряды и сбросы с коптеров — ждать от него чудес не стоит", — заключил Ходаковский.