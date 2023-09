Заместитель руководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский заявил рассказал о планах ВСУ. По его словам, противник имеет планы на треугольник Новомайорское — Новодонецкое — Октябрьское (Керменчик). Об этом говорит интенсивность артобстрелов.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.