Командир "Ахмата" Алаудинов: на Украине уничтожено 70 процентов западной техники

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Около 70 процентов техники НАТО, которая была поставлена украинской армии, уничтожена.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Об этом журналистам сообщил командир батальона "Ахмат” Апти Алаудинов.

"Сегодня из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60-70 процентов техники уже уничтожено. Это всё мы можем наглядно видеть на полях сражений", — отметил командир чеченского подразделения.

По его словам, армия РФ каждый день уничтожает технику Запада, которая прибывает на фронт. Алаудинов подчеркнул, что для солдат ВС РФ не имеет значения, на какой технике националисты выдвигаются в направлении своей смерти.

"Западная техника горит намного лучше чем советская”, — подытожил командир "Ахмата", заявив, что Киев бросает в бой последние резервы под Артёмовском.