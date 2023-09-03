Около 70 процентов техники НАТО, которая была поставлена украинской армии, уничтожена.
Об этом журналистам сообщил командир батальона "Ахмат” Апти Алаудинов.
"Сегодня из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60-70 процентов техники уже уничтожено. Это всё мы можем наглядно видеть на полях сражений", — отметил командир чеченского подразделения.
По его словам, армия РФ каждый день уничтожает технику Запада, которая прибывает на фронт. Алаудинов подчеркнул, что для солдат ВС РФ не имеет значения, на какой технике националисты выдвигаются в направлении своей смерти.
"Западная техника горит намного лучше чем советская”, — подытожил командир "Ахмата", заявив, что Киев бросает в бой последние резервы под Артёмовском.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актер ушел из жизни еще 24 августа.