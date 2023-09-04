В Камчатском крае запустили масштабное производство дронов-камикадзе для отправки в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
По его словам, первая партия БПЛА уже готова к отправке на передовую.
"К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад", — сообщил губернатор.
Солодов подчеркнул, что в планах правительства края запустить обучение операторов БПЛА.
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