Губернатор: на Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО — первая партия готова

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Камчатском крае запустили масштабное производство дронов-камикадзе для отправки в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Фото: openverse

По его словам, первая партия БПЛА уже готова к отправке на передовую.

"К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад", — сообщил губернатор.

Солодов подчеркнул, что в планах правительства края запустить обучение операторов БПЛА.