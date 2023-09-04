Казаки в СВО продолжают эстафету героев Великой Отечественной…

В торжественной церемонии открытия горельефа у Красной площади

в память о Параде Победы 24 июня 1945 года принял участие казак станицы 2-й отдела Магнитной Оренбургского казачьего войска.

Фото: Правда.Ру

От имени более 22 тысяч казаков-добровольцев, которые по собственной воле выполняли и выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях, к участникам церемонии в ходе мероприятия обратился Андрей Кузовлев — казак в пятом поколении, 9 месяцев воевавший на передовой в составе десантных подразделений.

В своем выступлении он подчеркнул, что историческая память — это то, что даст нам будущее.

— Если мы будем помнить, то мы не будем повторять, — сказал Андрей. — Именно историческая память наполняет нас смыслом. Мои предки пять раз поливали кровью ту землю, которую сегодня мы освобождаем в ходе спецоперации. Поэтому выбор мой, отца пятерых детей, был сделан в пользу того, чтобы уйти в СВО добровольцем. Мы помним, какую дорогую цену мы заплатили за свободу от фашизма в годы Великой Отечественной.

По словам казака, награжденного двумя орденами Мужества и имеющего три серьезных ранения, победа куется в тылу.

— Сегодня каждый из нас должен заканчивать день, задавая себе вопрос: а что я сделал для общей победы? — подчеркнул Андрей Кузовлев. — Пообщавшись "за ленточкой" с пленными, могу сказать, что эти люди пойдут до конца. Завершить все это можем только вместе. Наши парни — на полях сражений, и мы с вами здесь, в тылу!

Отметим, мероприятие, приуроченное ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, состоялось при участии представителей законодательной и исполнительной власти России и города Москвы, общественно-политических деятелей, дипломатов, ветеранов Вооруженных сил (ВС) РФ, а также героев СВО и представителей дипломатических миссий и общественных организаций всех стран, принимавших участие в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.