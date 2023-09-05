Подготовка в Германии инструкторами НАТО, наличие БМП Bradley и танков Leopard на вооружении, не помогло 47-й бригаде ВСУ, сообщают британские СМИ.
Украинское подразделение было почти полностью уничтожено во время наступления на южном направлении.
"Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжёлые потери", — пишет The Times.
Натовскую бронетехнику обездвижили обширные минные поля ВС России, после чего она была уничтожена артиллерией. Отсутствие авиации привело к тому, что количество потерь в бригаде исчисляется четырёхзначной цифрой, рассказали автора материала со ссылкой на украинских военных медиков.
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