Подготовка в Германии инструкторами НАТО, наличие БМП Bradley и танков Leopard на вооружении, не помогло 47-й бригаде ВСУ, сообщают британские СМИ.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.