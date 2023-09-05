The Times: подготовка в Германии и "Леопарды" не спасли ВСУ от огромных потерь

Подготовка в Германии инструкторами НАТО, наличие БМП Bradley и танков Leopard на вооружении, не помогло 47-й бригаде ВСУ, сообщают британские СМИ.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Украинское подразделение было почти полностью уничтожено во время наступления на южном направлении.

"Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжёлые потери", — пишет The Times.

Натовскую бронетехнику обездвижили обширные минные поля ВС России, после чего она была уничтожена артиллерией. Отсутствие авиации привело к тому, что количество потерь в бригаде исчисляется четырёхзначной цифрой, рассказали автора материала со ссылкой на украинских военных медиков.