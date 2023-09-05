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Ходаковский: противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь

Силовые структуры

Несколько дней подряд боевики ВСУ выпускали по позициям российских военных большое количество снарядов, делая это чуть ли не круглосуточно. В результате противник смог подойти к рубежам обороны вплотную, практически не понеся потерь.

Ходаковский: противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом рассказал замначальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР, экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что потери со стороны ВС РФ оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать. Однако такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

Противник смог подойти вплотную без потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по российским укреплениям оттянул технику назад, опасаясь ответа артиллерии, сообщил Ходаковский.

По словам комбата, сейчас идёт ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. И также противник одновременно пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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