Несколько дней подряд боевики ВСУ выпускали по позициям российских военных большое количество снарядов, делая это чуть ли не круглосуточно. В результате противник смог подойти к рубежам обороны вплотную, практически не понеся потерь.
Об этом рассказал замначальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР, экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что потери со стороны ВС РФ оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать. Однако такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.
Противник смог подойти вплотную без потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по российским укреплениям оттянул технику назад, опасаясь ответа артиллерии, сообщил Ходаковский.
По словам комбата, сейчас идёт ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. И также противник одновременно пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику.
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