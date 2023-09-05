Рогов подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 на Ореховском участке

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британский танк Challenger 2, который украинские войска применили на Запорожском направлении, был сожжён в ходе боевых действий в районе Работино на Ореховском участке. Эту информацию подтвердил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

По его словам, Challenger 2 находятся на вооружении 82-й бригады украинской армии. Он добавил, что, согласно планам командования ВСУ, эта бригада должна была дойти до Крымского полуострова, однако столкнулась с поражением на первой оборонительной линии Вооружённых сил РФ.

"Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее в Сети появилась видеозапись с горящим танком производства Великобритании. Как пояснили военкоры, это первый в мире случай уничтожения Challenger 2. По мнению экспертов "Военной хроники", британские боевые машины показали низкую эффективность в зоне спецоперации.