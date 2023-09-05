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Рогов подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 на Ореховском участке

1:03
Силовые структуры

Британский танк Challenger 2, который украинские войска применили на Запорожском направлении, был сожжён в ходе боевых действий в районе Работино на Ореховском участке. Эту информацию подтвердил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 на Ореховском участке
Фото: openverse.org

По его словам, Challenger 2 находятся на вооружении 82-й бригады украинской армии. Он добавил, что, согласно планам командования ВСУ, эта бригада должна была дойти до Крымского полуострова, однако столкнулась с поражением на первой оборонительной линии Вооружённых сил РФ.

"Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее в Сети появилась видеозапись с горящим танком производства Великобритании. Как пояснили военкоры, это первый в мире случай уничтожения Challenger 2. По мнению экспертов "Военной хроники", британские боевые машины показали низкую эффективность в зоне спецоперации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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