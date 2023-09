Your browser does not support the audio element.

Вооружённые силы Украины пытались закрепиться на рубеже, но понесли потери и регулярно запрашивали эвакотранспорт. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.