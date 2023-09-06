Александр Ходаковский: ВСУ пытались закрепиться на рубеже, но понесли потери

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины пытались закрепиться на рубеже, но понесли потери и регулярно запрашивали эвакотранспорт. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Он сообщил, что на рассвете противник снова попытался атаковать позиции российских войск в районе Новодонецкого, однако понёс потери.

"Потерял один танк, идёт бой", — проинформировал Ходаковский в своём telegram-канале.

Ранее эксперт сообщал, что противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную. На подступах к Новодонецкому идут ожесточённые бои.