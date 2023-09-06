Вооружённые силы Украины пытались закрепиться на рубеже, но понесли потери и регулярно запрашивали эвакотранспорт. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский.
Он сообщил, что на рассвете противник снова попытался атаковать позиции российских войск в районе Новодонецкого, однако понёс потери.
"Потерял один танк, идёт бой", — проинформировал Ходаковский в своём telegram-канале.
Ранее эксперт сообщал, что противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную. На подступах к Новодонецкому идут ожесточённые бои.
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