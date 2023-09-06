Карточка генерала Сергея Суровикина пропала с сайта Минобороны

Российский генерал, экс-главком ВКС РФ Сергей Суровикин пропал с сайта Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: Вадим Савицкий

Издание отмечает, что ранее генерал значился в списках главнокомандующих Вооружённых Сил на сайте, вместе с главкомом сухопутными войсками и ВМФ. Теперь его фотографии на портале нет.

Напомним, в Минобороны отставку Сергея Суровикина официально не комментировали.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала фото, на котором запечатлён Суровикин на прогулке с женой в Москве.