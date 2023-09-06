Российский генерал, экс-главком ВКС РФ Сергей Суровикин пропал с сайта Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
Издание отмечает, что ранее генерал значился в списках главнокомандующих Вооружённых Сил на сайте, вместе с главкомом сухопутными войсками и ВМФ. Теперь его фотографии на портале нет.
Напомним, в Минобороны отставку Сергея Суровикина официально не комментировали.
Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала фото, на котором запечатлён Суровикин на прогулке с женой в Москве.
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