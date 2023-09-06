Ищенко: оружие НАТО не способно спасти Украину от полного разгрома

Вооружение Запада так и не помогло украинской армии в контрнаступлении.

Фото: apral.ru

Об это заявил политолог, эксперт и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.

Он отметил, что вопрос стоит не только в качестве натовского оружия, но и в количестве.

"Это два типа вооружений, которые примерно друг другу равны. Тут уже зависит не от качества оружия, а от искусства полководца и количества войск и техники. Россия просто производит в разы больше техники, чем всё НАТО вместе взятое", — цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, именно темпы выпуска вооружений РФ сводят на нет все усилия военного блока поддержать и сохранить Незалежную. И ВСУ уже ничем не помочь, даже, если армией Украины будут командовать Суворов, Кутузов, Евгений Савойский и Наполеон "в одном флаконе".