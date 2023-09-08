SHOT: ВСУ стали покрывать беспилотники ядом, вызывающим ожоги кожи и отравление

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения в зоне спецоперации используют химическое вещество для покрытия беспилотников-камикадзе, рассказал Telegram-канал SHOT.

Фото: openverse.org

Этот реагент вызывает ожоги кожи и отравление при прикосновении, пояснили авторы материала со ссылкой на бойцов ВС РФ с передовой.

"Дело в том, что многие БПЛА-камикадзе не достигают своих целей и под воздействием РЭБ падают в поля", — поясняется в посте.

Таким образом украинцы пытаются нанести хоть какой-то вред неприятелю, а также исключить случай, когда перехваченные дроны заново программируют и используют против своих создателей.

Ранее российский военный аналитик предупредил, что аэродромы в странах НАТО будут атакованы, если с них будут взлетать истребители F-16 ВСУ для нанесения ударов в зоне спецоперации.