Украинские подразделения в зоне спецоперации используют химическое вещество для покрытия беспилотников-камикадзе, рассказал Telegram-канал SHOT.
Этот реагент вызывает ожоги кожи и отравление при прикосновении, пояснили авторы материала со ссылкой на бойцов ВС РФ с передовой.
"Дело в том, что многие БПЛА-камикадзе не достигают своих целей и под воздействием РЭБ падают в поля", — поясняется в посте.
Таким образом украинцы пытаются нанести хоть какой-то вред неприятелю, а также исключить случай, когда перехваченные дроны заново программируют и используют против своих создателей.
Ранее российский военный аналитик предупредил, что аэродромы в странах НАТО будут атакованы, если с них будут взлетать истребители F-16 ВСУ для нанесения ударов в зоне спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба