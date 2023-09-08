Боеприпасы с обеднённым ураном характеризуются небольшим радиоактивным фоном, однако радиация способна оставаться на земле, создавая угрозу для населения. Об этом предупредил военный историк Юрий Кнутов.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже иногда применяют снаряды с ураном. Он уверен в том, что Киев начнёт использовать такие боеприпасы во время атак на танках Challenger, Abrams и Leopard 2.
Радиация от снарядов с ураном будет оседать на растениях, попадать в грунтовые воды, а жители близлежащих населённых пунктов станут дышать этой опасной пылью, уточнил эксперт. Он добавил, что вредные вещества также могут попасть в организм вместе с жидкостью.
"Со временем накапливаются, это способствует онкологическим заболеваниям", — подчеркнул Кнутов в беседе с RT.
Ранее Пентагон разрешил поставлять боеприпасы, содержащие объединённый уран, на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон будет нести полную ответственность за их использование.
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