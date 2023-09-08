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Кнутов предупредил о радиационной угрозе из-за снарядов с обеднённым ураном

Силовые структуры

Боеприпасы с обеднённым ураном характеризуются небольшим радиоактивным фоном, однако радиация способна оставаться на земле, создавая угрозу для населения. Об этом предупредил военный историк Юрий Кнутов.

Кнутов предупредил о радиационной угрозе из-за снарядов с обеднённым ураном
Фото: openverse.org

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже иногда применяют снаряды с ураном. Он уверен в том, что Киев начнёт использовать такие боеприпасы во время атак на танках Challenger, Abrams и Leopard 2.

Радиация от снарядов с ураном будет оседать на растениях, попадать в грунтовые воды, а жители близлежащих населённых пунктов станут дышать этой опасной пылью, уточнил эксперт. Он добавил, что вредные вещества также могут попасть в организм вместе с жидкостью.

"Со временем накапливаются, это способствует онкологическим заболеваниям", — подчеркнул Кнутов в беседе с RT.

Ранее Пентагон разрешил поставлять боеприпасы, содержащие объединённый уран, на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон будет нести полную ответственность за их использование.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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