Удар по Константиновке — картошка фри и дымящиеся трупы для Блинкена

Ракетный удар по Константиновке, который унёс жизни 17 человек, мог быть использован как пропагандистский ход киевского режима, но он быстро распался, когда выяснилось, что ракета пришла не с российской стороны. Эту информацию предоставил немецкий военный обозреватель из издания BILD Юлиан Рёпке. Ситуацию подтвердила и расследовательская группа Conflict Intelligence Team*. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Несмотря на это, Украина не провела публичное расследование, чтобы определить тип ракеты, что вызвало вопросы. Блогер и журналист Игорь Гомольский считает, что всё это было устроено специально перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы создать шумное событие.

Он отмечает, что это соответствует логике действий бандеровского режима, который готов обменять "зарплаты в тысячу долларов и пенсии в восемьсот" на жизни тех, кто не согласен с его политикой.

Таким образом, события в Константиновке могли быть использованы в целях политической манипуляции и привлечения внимания мировых лидеров к событиям на востоке Украины.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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Десятки ракет по Киеву и другим городам: Россия снова обстреляла Украину