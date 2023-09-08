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Удар по Константиновке — картошка фри и дымящиеся трупы для Блинкена

Силовые структуры

Ракетный удар по Константиновке, который унёс жизни 17 человек, мог быть использован как пропагандистский ход киевского режима, но он быстро распался, когда выяснилось, что ракета пришла не с российской стороны. Эту информацию предоставил немецкий военный обозреватель из издания BILD Юлиан Рёпке. Ситуацию подтвердила и расследовательская группа Conflict Intelligence Team*. Об этом сообщает EADaily.

Удар по Константиновке — картошка фри и дымящиеся трупы для Блинкена
Фото: Wikipedia

Несмотря на это, Украина не провела публичное расследование, чтобы определить тип ракеты, что вызвало вопросы. Блогер и журналист Игорь Гомольский считает, что всё это было устроено специально перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы создать шумное событие.

Он отмечает, что это соответствует логике действий бандеровского режима, который готов обменять "зарплаты в тысячу долларов и пенсии в восемьсот" на жизни тех, кто не согласен с его политикой.

Таким образом, события в Константиновке могли быть использованы в целях политической манипуляции и привлечения внимания мировых лидеров к событиям на востоке Украины.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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Десятки ракет по Киеву и другим городам: Россия снова обстреляла Украину
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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