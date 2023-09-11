Чтобы усидеть в кресле президента, Джо Байден со своей администрацией способны пойти на радикальные меры.
В этом убеждён американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что ради этого они готовы даже начать полномасштабную войну с Россией, что означает — третью мировую.
Россию в этом случае может ожидать два сценария, считает военный эксперт Константин Сивков.
"Украина стратегически выдыхается. Надо вводить в бой дополнительные силы — толкнуть Польшу и Прибалтику. За ними могут втянуться и США. Как именно? Россия, защищаясь, начнёт наносить удары по польской территории, по прибалтийским государствам. Это объявляется агрессией Кремля, и Штаты напрямую вступают в войну", — цитирует "Царьград" аналитика.
Во втором варианте НАТО организует полную блокаду Калининградской области, что по международным правилам де-факто будет являться нападением на РФ.
Россия начнёт принимать меры по деблокаде. Вашингтон, используя преимущество в СМИ, назовёт это агрессией против НАТО, а затем начинаются военные действия, подытожил Сивков.
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