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"Царьград": США подготовили два сценария третьей мировой войны

Силовые структуры

Чтобы усидеть в кресле президента, Джо Байден со своей администрацией способны пойти на радикальные меры.

"Царьград": США подготовили два сценария третьей мировой войны
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

В этом убеждён американский журналист Такер Карлсон.

Он отметил, что ради этого они готовы даже начать полномасштабную войну с Россией, что означает — третью мировую.

Россию в этом случае может ожидать два сценария, считает военный эксперт Константин Сивков.

"Украина стратегически выдыхается. Надо вводить в бой дополнительные силы — толкнуть Польшу и Прибалтику. За ними могут втянуться и США. Как именно? Россия, защищаясь, начнёт наносить удары по польской территории, по прибалтийским государствам. Это объявляется агрессией Кремля, и Штаты напрямую вступают в войну", — цитирует "Царьград" аналитика.

Во втором варианте НАТО организует полную блокаду Калининградской области, что по международным правилам де-факто будет являться нападением на РФ.

Россия начнёт принимать меры по деблокаде. Вашингтон, используя преимущество в СМИ, назовёт это агрессией против НАТО, а затем начинаются военные действия, подытожил Сивков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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