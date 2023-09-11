Кадыров обнародовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство РФ у Путина

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), попавший в плен, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство России.

Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова. На кадрах продемонстрирована беседа командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова с украинским солдатом.

Военнопленный признался, что командование ВСУ скрывает от рядовых бойцов количество потерь. По его словам, уже свыше 50% батальона, в котором он служил, нет в живых. Как пояснил военный, ему хотелось бы жить в России.

"Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории РФ. Хотя большой моей вины нет, но искуплю и это трудом своим. Я прошу вас, чтобы вы как-то посодействовали, чтобы я стал гражданином РФ", — подчеркнул пленный.

В Кремле ещё не комментировали эту просьбу украинского солдата.

Ранее Кадыров подверг критике санкции США, введённые против его матери, которая занимается благотворительностью.