Российским военным удалось отразить в Запорожской области три атаки украинских подразделений возле населённых пунктов Работино и Вербовое. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", — сообщили в ведомстве.
Представители Минобороны уточнили, что потери ВСУ здесь составили около 35 бойцов, уничтожен танк, шесть БМП, включая три американские "Bradley". Также в результате действий российских военных противник лишился трёх гаубиц, из которых две — М777 и М-119 — американского производства. Помимо этого, была выведена из строя украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".
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