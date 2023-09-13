Сладков: атака ВСУ на Севастополь — демонстрация новых возможностей противника

Запуская дальнобойные ракеты и беспилотники по Севастополю, Киев хотел показать новое оружие и разозлить ВС России, заявил военкор Александр Сладков.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

"Что это? Демонстрация новых возможностей противника? Ну да", — написал он в своём Telegram-канале.

Дополнительно, отметил репортёр, этим ударом украинские власти хотели разозлить командование российской армии, чтобы вынудить совершить ошибки.

"Силы, предназначенные для "контрнаступа" у врага заканчиваются. Поэтому Киев теперь нас зовёт в наступление. А нам рано", — подчеркнул Сладков.

Объекты Черноморского флота РФ были выбраны, предположил военкор, так как Украина не без оснований опасается, что именно ЧФ сыграет важную роль "в будущей активизации России на поле боя".

Ранее украинский политолог предупредил, что в ВСУ придётся в скором времени призывать подростков и детей из-за нехватки мужчин в стране.