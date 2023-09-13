Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посольство США в Польше попросило призывать украинцев вернуться домой — небесплатно
В Индонезии спасли орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Житель Москвы отправился на военные сборы и пропал
Разоблачение молекулярных механизмов: химиотерапия активирует спящие раковые клетки
Удар по Севастополю стал возможен благодаря получению Киевом дальнобойного оружия
Боец ММА Шлеменко заявил, что никогда не будет называть себя россиянином
Врач Кореневич: картофель, белый рис и макароны изнашивают сосуды не хуже трансжиров
Рогов: пленные украинцы жалуются на упаднические настроения и низкую мораль ВСУ
Источник: Эрдоган рассмотрит проект "Газпрома" и предложения РФ по газовому хабу

Сладков: атака ВСУ на Севастополь — демонстрация новых возможностей противника

Силовые структуры

Запуская дальнобойные ракеты и беспилотники по Севастополю, Киев хотел показать новое оружие и разозлить ВС России, заявил военкор Александр Сладков.

Сладков: атака ВСУ на Севастополь — демонстрация новых возможностей противника
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

"Что это? Демонстрация новых возможностей противника? Ну да", — написал он в своём Telegram-канале.

Дополнительно, отметил репортёр, этим ударом украинские власти хотели разозлить командование российской армии, чтобы вынудить совершить ошибки.

"Силы, предназначенные для "контрнаступа" у врага заканчиваются. Поэтому Киев теперь нас зовёт в наступление. А нам рано", — подчеркнул Сладков.

Объекты Черноморского флота РФ были выбраны, предположил военкор, так как Украина не без оснований опасается, что именно ЧФ сыграет важную роль "в будущей активизации России на поле боя".

Ранее украинский политолог предупредил, что в ВСУ придётся в скором времени призывать подростков и детей из-за нехватки мужчин в стране.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"

КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне "Би-2"
Тело без головы обнаружили в парке Москвы
Брюссель навязывает Белграду ЛГБТ-ценности Михаил Плисюк Русская треска показала нам хвост Сергей Лебедев Моссовет 100 лет: открылся новый 101-й сезон театра Анжела Якубовская
Зеленский ставит США перед дилеммой объявлением войны России
Японские врачи предупредили, какие ошибки в питании могут вызвать раннюю смерть от онкологии
Без единого выстрела: солдаты ВСУ массово сдаются в плен в зоне СВО
Без единого выстрела: солдаты ВСУ массово сдаются в плен в зоне СВО
Последние материалы
Боец ММА Шлеменко заявил, что никогда не будет называть себя россиянином
Врач Кореневич: картофель, белый рис и макароны изнашивают сосуды не хуже трансжиров
Рогов: пленные украинцы жалуются на упаднические настроения и низкую мораль ВСУ
Источник: Эрдоган рассмотрит проект "Газпрома" и предложения РФ по газовому хабу
В Омской области женщина за рулём и три ребёнка съехали в кювет и захлебнулись
РИА Новости опубликовало видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме
Депутат Госдумы Коломейцев обвинил нерадивых чиновников в низких доходах россиян
Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"
Развожаев: в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь ранены 24 человека
МО РФ: ночью ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по заводу Орджоникидзе в Севастополе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников