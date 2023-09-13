Военкор Поддубный о ракетном ударе ВСУ по заводу в Севастополе: два важных обстоятельства

Военный журналист Евгений Поддубный прокомментировал сегодняшний ракетный удар вооружённых сил Украины (ВСУ) по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе. Репортёр в своём Telegram-канале указал на два важных обстоятельства.

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По его мнению, удар по заводу — это демонстрация взаимодействия киевского режима и военных советников НАТО.

"Комплексное применение крылатых ракет "воздух-земля" и систем "земля-земля" уже происходило, но пожалуй впервые противник действовал с привлечением такого количества сил и средств", — отметил военкор.

Для западных военных специалистов это полигон, на котором они отрабатывают собственные варианты действий против России, чтобы посмотреть на работу систем ПРО и ПВО, чтобы знать как масштабировать огневое поражение, чтобы попытаться преодолеть нашу оборону, считает журналист.

А для России это возможность понять, как будет действовать противник в случае эскалации боевых действий высокой интенсивности. Возможно, не только на украинском направлении. И принять достаточные меры противодействия и упреждения, заключил Поддубный.

Напомним, сегодня ночью ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте в сухом доке. В МО РФ уже заявили, что они будут полностью восстановлены и вернутся в состав флота.