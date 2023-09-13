Северная Корея — одно из самых милитаризированных стран и готова к войне всегда.
Товарищ Ким Чен Ын поднял сегодня тост за русский народ. Но чем КНДР может помочь России в спецоперации?
Много чем. Это настоящий заповедник артиллерийских калибров СССР — 122 мм, 130 мм и 152 мм. Пхеньян может поставить ВС РФ миллионы снарядов для самых ходовых систем — 122 мм и 152 мм, а также вернуть вымершие 130-мм корпусные пушки с огромным боезапасом.
Помимо этого, КНДР имеет системы, которым у России нет аналогов. К примеру, 170-мм самоходная артиллерийская установка "Коксан" на базе танка Т-62. Стрельба этой САУ до 60 километров.
Северная Корея — единственная в мире страна, которая имеет РСЗО калибром 600 миллиметров — KN-25. Они стреляют 3-тонными ракетами на 380 километров. Каждая установка несет 6 ракет.
КНДР имеет аналог РСЗО "Хаймарс" (США) — KN-09, чьи 300-мм ракеты бьют на 220 километров, цитирует "Царьград" своего обозревателя Влада Шлепченко.
В целом, продукция ВПК Северной Кореи может удовлетворить потребности РФ в снарядах и ракетах самых нужных калибров и дать ВС РФ новые возможности по ударам по ВСУ, разрушению украинских тылов и нейтрализации артиллерийских систем НАТО.
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