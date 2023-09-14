Российским властям пора выполнить своё обещание и жёстко ответить Украине за удары по территории РФ, заявил военный эксперт Сергей Колясников.
Он напомнил, что ещё год назад замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обещал устроить "судный день" Киеву, если ВСУ посмеет атаковать Крым. Недавно министр обороны Сергей Шойгу грозил "незамедлительными ударами по центрам принятия решений" за применение ракет HIMARS и Storm Shadow по российской территории.
"Вчера Севастополь, сегодня Евпатория. Массовые ракетные налеты. Давайте уже свой "судный день" и "удары по центрам принятия решений", — призвал Колясников в собственном Telegram-канале.
Накануне в парламенте Республики Крым объяснили атаки на полуостров завистью украинцев и жаждой мести.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.