Эксперт напомнил властям обещание устроить "судный день" Украине за атаки Крыма

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским властям пора выполнить своё обещание и жёстко ответить Украине за удары по территории РФ, заявил военный эксперт Сергей Колясников.

Фото: Openverse

Он напомнил, что ещё год назад замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обещал устроить "судный день" Киеву, если ВСУ посмеет атаковать Крым. Недавно министр обороны Сергей Шойгу грозил "незамедлительными ударами по центрам принятия решений" за применение ракет HIMARS и Storm Shadow по российской территории.

"Вчера Севастополь, сегодня Евпатория. Массовые ракетные налеты. Давайте уже свой "судный день" и "удары по центрам принятия решений", — призвал Колясников в собственном Telegram-канале.

Накануне в парламенте Республики Крым объяснили атаки на полуостров завистью украинцев и жаждой мести.