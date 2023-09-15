Под Артёмовском ликвидирован украинский "король штурмов" с позывным "Фарш"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях под Артёмовском уничтожен боевик из Одессы с позывным "Фарш", которого сослуживцы прозвали "король штурмов", сообщают украинские СМИ.

Фото: Telegram-канал "Политика Страны"

Военнослужащий 3-ей ОШБр (отдельной штурмовой бригады) ВСУ получил известность в соцсетях после своего интервью, где хвастался, что "реально не боится смерти" и после окончания конфликта планирует завербоваться наёмником на ближний Восток или в Африку, чтобы не "скучать дома".

"Если у меня останется хоть одна нога, я присоединюсь к частной военной компании для участия в гражданской войне в Сирии, Ливии, Африки или Афганистане", — говорил ликвидированной боевик.

Накануне американский военный эксперт заявил, что командование ВСУ бросает в бой последние резервы, а значит для Киева "всё кончено".