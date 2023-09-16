В ходе визита председателя КНДР Ким Чен Ына на аэродром Кневичи глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал северокорейскому лидеру о новом вооружении российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Дальние бомбардировщики перевооружили новейшими крылатыми ракетами Х-БД, радиус применения которых составляет более 6 500 километров.
"Две кассеты по шесть ракет", — уточнил Шойгу.
По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, который сопровождал высоких гостей, все показанные главе Северной Кореи самолёты приписаны к строевым частям.
Ранее в Госдуме призвали давать "жесточайший ответ" НАТО на удары ВСУ по российской территории с помощью западного вооружения.
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