Минобороны: Ту-160 перевооружили на новые ракеты Х-БД с дальностью 6,5 тысяч км

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе визита председателя КНДР Ким Чен Ына на аэродром Кневичи глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал северокорейскому лидеру о новом вооружении российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Фото: Openverse

Дальние бомбардировщики перевооружили новейшими крылатыми ракетами Х-БД, радиус применения которых составляет более 6 500 километров.

"Две кассеты по шесть ракет", — уточнил Шойгу.

По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, который сопровождал высоких гостей, все показанные главе Северной Кореи самолёты приписаны к строевым частям.

Ранее в Госдуме призвали давать "жесточайший ответ" НАТО на удары ВСУ по российской территории с помощью западного вооружения.