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ВСУ в некоторых районах начали использовать лошадей для перевозки грузов

Силовые структуры

Армия Украины в некоторых районах стали использовать лошадей для военных нужд.

ВСУ в некоторых районах начали использовать лошадей для перевозки грузов
Фото: https://stablemanagement.com/

15 сентября группа конников ВСУ была уничтожена ПТУРом российскими десантниками.

Боевики уже долго испытывают топливный кризис из-за российских ударов стратегическими ракетами и барражирующими боеприпасами. Кризис усугубился разбитыми складами ТСМ в портах Одесской области, ранее защищенных соглашением "зернового коридора".

Из-за того, контрудар в Запорожье и Артёмовске истощил запасы топлива, поступающего из ЕС, расход горючего на многих пунктах был сильно сокращён и поэтому националисты пересели на гужевой транспорт, отсюда мобильность ВСУ весьма снизилась.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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