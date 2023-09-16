Армия Украины в некоторых районах стали использовать лошадей для военных нужд.
15 сентября группа конников ВСУ была уничтожена ПТУРом российскими десантниками.
Боевики уже долго испытывают топливный кризис из-за российских ударов стратегическими ракетами и барражирующими боеприпасами. Кризис усугубился разбитыми складами ТСМ в портах Одесской области, ранее защищенных соглашением "зернового коридора".
Из-за того, контрудар в Запорожье и Артёмовске истощил запасы топлива, поступающего из ЕС, расход горючего на многих пунктах был сильно сокращён и поэтому националисты пересели на гужевой транспорт, отсюда мобильность ВСУ весьма снизилась.
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