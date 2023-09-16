ВСУ в некоторых районах начали использовать лошадей для перевозки грузов

Армия Украины в некоторых районах стали использовать лошадей для военных нужд.

Фото: https://stablemanagement.com/

15 сентября группа конников ВСУ была уничтожена ПТУРом российскими десантниками.

Боевики уже долго испытывают топливный кризис из-за российских ударов стратегическими ракетами и барражирующими боеприпасами. Кризис усугубился разбитыми складами ТСМ в портах Одесской области, ранее защищенных соглашением "зернового коридора".

Из-за того, контрудар в Запорожье и Артёмовске истощил запасы топлива, поступающего из ЕС, расход горючего на многих пунктах был сильно сокращён и поэтому националисты пересели на гужевой транспорт, отсюда мобильность ВСУ весьма снизилась.