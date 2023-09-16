ВС РФ не могут покончить с аэродромом в Староконстантинове, где базируются несущие дальнобойные ракеты Storm Shadow истребители ВВСУ.
Причина — спутниковая группировка и иные средства разведки НАТО, которые видят взлеты и пуски, предупреждая ВСУ. Самолёты ВВСУ из-за этого имеют время, чтобы перебазироваться и уйти от ударов.
Об этом сообщил эксперт Алексей Васильев.
"У нас спутниковая группировка несопоставима с НАТО по размерам, и мы не можем обеспечить мониторинг 24/7 всей территории постоянно. НАТОвская группировка гораздо более эффективная, на них работают системы электронной разведки, агентурная разведка, соответственно, вскрыть полностью перемещение наших самолётов — небольшая проблема. Это мешает нанести нам внезапный удар по Староконстантинову", — в эфире телеканала "Крым 24" отметил он.
Как правило, у ВСУ до получаса форы, чего хватало, чтобы самолёты поднять в воздух и спрятать на другой подготовленный для посадки участок, подытожил Васильев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.