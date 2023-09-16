Почему ВС РФ не могут разбомбить самолёты ВСУ с ракетами Storm Shadow

ВС РФ не могут покончить с аэродромом в Староконстантинове, где базируются несущие дальнобойные ракеты Storm Shadow истребители ВВСУ.

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Причина — спутниковая группировка и иные средства разведки НАТО, которые видят взлеты и пуски, предупреждая ВСУ. Самолёты ВВСУ из-за этого имеют время, чтобы перебазироваться и уйти от ударов.

Об этом сообщил эксперт Алексей Васильев.

"У нас спутниковая группировка несопоставима с НАТО по размерам, и мы не можем обеспечить мониторинг 24/7 всей территории постоянно. НАТОвская группировка гораздо более эффективная, на них работают системы электронной разведки, агентурная разведка, соответственно, вскрыть полностью перемещение наших самолётов — небольшая проблема. Это мешает нанести нам внезапный удар по Староконстантинову", — в эфире телеканала "Крым 24" отметил он.

Как правило, у ВСУ до получаса форы, чего хватало, чтобы самолёты поднять в воздух и спрятать на другой подготовленный для посадки участок, подытожил Васильев.