Вооружённые силы Украины (ВСУ) полностью утратили наступательный потенциал. Теперь они вынуждены обороняться, следует из заявления бывшего украинского премьера Николая Азарова.
По его словам, контрнаступление украинской армии, обернувшееся провалом, ощутимо ударило по президенту Владимиру Зеленскому. Он считает, что Киев изначально завышал ожидания от возможностей ВСУ и поддержки Запада. Как пояснил экс-премьер, украинские военные израсходовали свыше половины западных вооружений. Пятая часть техники Североатлантического альянса была поражена в ходе боёв, уточнил политик.
"Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала", — подчеркнул Азаров в Facebook*.
Он спрогнозировал постепенное снижение объёмов западной помощи из-за неудач украинской армии.
Ранее Азаров сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем Зеленского. Он обратил внимание на то, что внешний вид главы Украины изменился.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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