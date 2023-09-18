Азаров: ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и стали обороняться

Вооружённые силы Украины (ВСУ) полностью утратили наступательный потенциал. Теперь они вынуждены обороняться, следует из заявления бывшего украинского премьера Николая Азарова.

Фото: openverse.org

По его словам, контрнаступление украинской армии, обернувшееся провалом, ощутимо ударило по президенту Владимиру Зеленскому. Он считает, что Киев изначально завышал ожидания от возможностей ВСУ и поддержки Запада. Как пояснил экс-премьер, украинские военные израсходовали свыше половины западных вооружений. Пятая часть техники Североатлантического альянса была поражена в ходе боёв, уточнил политик.

"Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала", — подчеркнул Азаров в Facebook*.

Он спрогнозировал постепенное снижение объёмов западной помощи из-за неудач украинской армии.

Ранее Азаров сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем Зеленского. Он обратил внимание на то, что внешний вид главы Украины изменился.

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