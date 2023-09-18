Sun: британец Чедвик, возможно, был подвергнут пыткам и убит другим наёмником

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британского наёмника Джордана Чедвика мог убить другой иностранный военный, прибывший на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева, сообщает Sun.

Фото: openverse.org

По информации газеты, товарищи Чедвика серьёзно перепугались, когда узнали о том, что тело наёмника было найдено в пруду. Они считают, что главный подозреваемый по этому делу — другой британский боец, сказано в материале.

Как сообщили иностранные военные, Чедвик был подвергнут пыткам с использованием воды.

"По их словам, жидкость в его лёгких отличалась от воды в водоёме, где было найдено тело", — отмечается в публикации.

Кроме того, подчёркивается, что другой военнослужащий из Британии Дэниел Берк тоже мог быть убит товарищем — австралийско-ливанским наёмником.

В начале сентября стало известно, что тело Чедвика обнаружили в пруду со связанными руками. Он отправился на Украину осенью прошлого года. Гибель наёмника подтвердили британские дипломаты.