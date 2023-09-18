Британского наёмника Джордана Чедвика мог убить другой иностранный военный, прибывший на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева, сообщает Sun.
По информации газеты, товарищи Чедвика серьёзно перепугались, когда узнали о том, что тело наёмника было найдено в пруду. Они считают, что главный подозреваемый по этому делу — другой британский боец, сказано в материале.
Как сообщили иностранные военные, Чедвик был подвергнут пыткам с использованием воды.
"По их словам, жидкость в его лёгких отличалась от воды в водоёме, где было найдено тело", — отмечается в публикации.
Кроме того, подчёркивается, что другой военнослужащий из Британии Дэниел Берк тоже мог быть убит товарищем — австралийско-ливанским наёмником.
В начале сентября стало известно, что тело Чедвика обнаружили в пруду со связанными руками. Он отправился на Украину осенью прошлого года. Гибель наёмника подтвердили британские дипломаты.
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