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Ивашов: крупного наступления не будет ни с украинской, ни с российской стороны

1:54
Силовые структуры

Ни со стороны Украины, ни со стороны России в ближайшее время никакого контрнаступления не будет. Это связано как с погодными условиями, так и со сбором снарядов, заявил в интервью Pravda.Ru генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов.

Ивашов: крупного наступления не будет ни с украинской, ни с российской стороны
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что армия РФ сейчас "по всему миру собирает" артиллерийские снаряды, например, у Северной Кореи.

"У ВСУ практически не осталось авиации, снарядный голод наблюдается. Поэтому крупного наступления со стороны Украины не будет, как и с нашей стороны, полагаю. Тем более погодные условия создают определённые проблемы. Однако украинцев продолжат гнать в атаки, перемирия не будет. Есть подотчётные моменты в отношениях Запада и Киева: мы вам оружие даём — выходите в атаки. И с нашей стороны выделяются огромные средства на ведение СВО", — сказал Ивашов.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский работает как пропагандист, выставляя себя полководцем и заявляя о "планомерном освобождении" различных населённых пунктов. Как пояснил эксперт, уже сейчас нет никакого контрнаступления ВСУ, а все высказывания о нём нужны Киеву для поднятия боевого духа.

Ивашов подчеркнул: с наступлением холодов интенсивность сражений резко сократится, однако артобстрелы, взводные и ротные атаки останутся.

Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление Украины будет продолжаться, несмотря на плохие погодные условия. Кроме того, он исключил завершение конфликта путём передачи части территорий России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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