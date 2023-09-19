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Власти: во Львове прогремели взрывы, после удара загорелся промышленный склад

1:04
Силовые структуры

Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Власти: во Львове прогремели взрывы, после удара загорелся промышленный склад
Фото: openverse.org

Он призвал местных жителей не выкладывать в Сеть какие-либо фотографии и видео. Глава ОВА посоветовал гражданским сохранять информационную тишину, передаёт "Украинская правда".

Чуть позже Козицкий сообщил, что во Львове раздались очередные громкие взрывы.

"Есть высокая угроза новых ударов", — подчеркнул руководитель администрации.

Как пояснил мэр Львова Андрей Садовой, после удара на одном из промышленных складов начался пожар. Он добавил, что к месту происшествия направлены оперативники.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Одессе, Измаиле и подконтрольной Киеву части Херсонской области. В понедельник утром по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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