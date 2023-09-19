Власти: во Львове прогремели взрывы, после удара загорелся промышленный склад

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Фото: openverse.org

Он призвал местных жителей не выкладывать в Сеть какие-либо фотографии и видео. Глава ОВА посоветовал гражданским сохранять информационную тишину, передаёт "Украинская правда".

Чуть позже Козицкий сообщил, что во Львове раздались очередные громкие взрывы.

"Есть высокая угроза новых ударов", — подчеркнул руководитель администрации.

Как пояснил мэр Львова Андрей Садовой, после удара на одном из промышленных складов начался пожар. Он добавил, что к месту происшествия направлены оперативники.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Одессе, Измаиле и подконтрольной Киеву части Херсонской области. В понедельник утром по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги.