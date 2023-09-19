Киев понёс значительные потери в населённых пунктах Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артёмовском. Об этом сообщил бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.
"Военные операции украинских силовых структур в этих районах привели к серьёзным потерям среди украинских военнослужащих как в численности личного состава, так и в потере боевой техники", — подчеркнул эксперт.
Он также пояснил, что, согласно полученной информации, при каждой атаке подразделения ВСУ теряют до 30% личного состава из-за убитых и раненых. В боевой технике украинские войска лишаются по большей части легковых автомобилей и бронированных машин, используемых для перевозки военнослужащих и боеприпасов.
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