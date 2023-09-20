РИА Новости: российские системы РЭБ отключают электронику в самолётах ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские лётчики часто отказываются выполнять боевые задачи на самолётах, поскольку опасаются, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ отключат их электронику.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, преимущество российских комплексов РЭБ состоит в том, что они подавляют функционирование бортового оборудования на истребителях и штурмовиках ВСУ.

По словам собеседника агентства, в связи с этим украинские пилоты часто разворачиваются и улетают к местам базирования.

Он добавил, что лётчикам ВСУ приходится возвращаться, используя наземные ориентиры. Из-за работы комплексов РЭБ у них возникают проблемы с навигацией, пояснил источник.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские системы РЭБ способны бороться с ракетами ATACMS, которые могут быть переданы Украине западными странами.