Харьковские госпитали не справляются с огромным потоком солдат ВСУ с тяжелыми ранениями, который за последние сутки поступает с Купянского направления.
Об этом рассказал военный эксперт, отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов. Большая часть пациентов — с позиций, находящихся южнее Купянска", — пояснил он в интервью РИА Новости.
По мнению Марочко, большое количество потерь в Вооруженных силах Украины объясняются масштабными ракетно-бомбовыми ударами ВКС РФ.
Ранее источник в военно-промышленном комплексе рассказал, что в зоне спецоперации штурмовики начали активно применять колёсного робота, вооружённого пулемётной установкой.
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