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Марочко: за сутки госпитали Харькова приняли множество тяжелораненых солдат ВСУ

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Силовые структуры

Харьковские госпитали не справляются с огромным потоком солдат ВСУ с тяжелыми ранениями, который за последние сутки поступает с Купянского направления.

Марочко: за сутки госпитали Харькова приняли множество тяжелораненых солдат ВСУ
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом рассказал военный эксперт, отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов. Большая часть пациентов — с позиций, находящихся южнее Купянска", — пояснил он в интервью РИА Новости.

По мнению Марочко, большое количество потерь в Вооруженных силах Украины объясняются масштабными ракетно-бомбовыми ударами ВКС РФ.

Ранее источник в военно-промышленном комплексе рассказал, что в зоне спецоперации штурмовики начали активно применять колёсного робота, вооружённого пулемётной установкой.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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