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Трое раненых российских разведчиков 12 часов удерживали опорник ВСУ под Угледаром

Силовые структуры

Российские разведчики втроём, несмотря на ранения, удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром в течение 12 часов. Об этом сообщает RT.

Трое раненых российских разведчиков 12 часов удерживали опорник ВСУ под Угледаром
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Командир взвода разведки из Забайкалья с позывным "Турист" рассказал, как его подразделению удалось хитростью атаковать украинские позиции и заставить противника отступить.

Группу из 11 человек было предложено разбить на звенья и заходить к опорнику под видом ротаций с разных направлений. Одну из групп боевики ВСУ обнаружили и открыли по ней огонь, однако "Турист" и ещё трое разведчиков продолжили выполнять задачу.

По словам командира, к тому моменту почти кончились боеприпасы — оставались лишь две гранаты и два автоматных рожка с патронами. Однако противник об этом не знал, так как разведчики вели переговоры на бурятском языке.

"У нас сработавшийся коллектив, и русские ребята выучили основные слова. Так нам удалось обхитрить врага дважды", — заключил военный ВС РФ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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