Российские разведчики втроём, несмотря на ранения, удерживали опорный пункт ВСУ под Угледаром в течение 12 часов. Об этом сообщает RT.
Командир взвода разведки из Забайкалья с позывным "Турист" рассказал, как его подразделению удалось хитростью атаковать украинские позиции и заставить противника отступить.
Группу из 11 человек было предложено разбить на звенья и заходить к опорнику под видом ротаций с разных направлений. Одну из групп боевики ВСУ обнаружили и открыли по ней огонь, однако "Турист" и ещё трое разведчиков продолжили выполнять задачу.
По словам командира, к тому моменту почти кончились боеприпасы — оставались лишь две гранаты и два автоматных рожка с патронами. Однако противник об этом не знал, так как разведчики вели переговоры на бурятском языке.
"У нас сработавшийся коллектив, и русские ребята выучили основные слова. Так нам удалось обхитрить врага дважды", — заключил военный ВС РФ.
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