Foreign Policy: у армии Украины осталось шесть недель для ведения боёв

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне украинского конфликта ожидается ухудшение погодных условий. У Киева остаётся около шести недель для продолжения боёв, сообщает Foreign Policy.

Фото: Openverse

По мнению обозревателя Джека Детча, дожди серьёзно изменят ландшафт. Сухая земля превратится в грязное месиво, уточнил журналист.

"У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий", — подчеркнул автор.

Как пояснил Детч, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и бронированные автомобили Striker будут с трудом передвигаться по грязи.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь добиться успешного продвижения любой ценой, истратил практически все деньги и ресурсы. Он убеждён: ВСУ перестанут сопротивляться атакам российских войск через две-три недели.