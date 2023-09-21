В зоне украинского конфликта ожидается ухудшение погодных условий. У Киева остаётся около шести недель для продолжения боёв, сообщает Foreign Policy.
По мнению обозревателя Джека Детча, дожди серьёзно изменят ландшафт. Сухая земля превратится в грязное месиво, уточнил журналист.
"У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий", — подчеркнул автор.
Как пояснил Детч, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и бронированные автомобили Striker будут с трудом передвигаться по грязи.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь добиться успешного продвижения любой ценой, истратил практически все деньги и ресурсы. Он убеждён: ВСУ перестанут сопротивляться атакам российских войск через две-три недели.
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