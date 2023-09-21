Сегодня, 21 сентября, российские ракеты нанесли удар по украинским военным объектам.
Уже сообщалось, что в Черкассах был уничтожен отель, в котором находились иностранные наёмники и волонтёры ВСУ.
Появились кадры в первые минуты после прилёта в гостиницу, где были уничтожены этажи со 2-го по 5-й. До сих пор проводится разбор завалов. На месте работают спецслужбы и спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Ранее главноком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО Украины ночью сбили 36 российских ракет из 43-х.
"Комментировать тут сложно что-либо", — отметил портал.
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