Появились кадры с места расстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Кадры с места расстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе, среди которых был заместитель командующего миссии, капитан 1-го ранга Иван Ковган.

Фото: Telegram-канал издания "Русская Весна"

Он был замкомандующего подводников Северного флота, и через два дня ему бы исполнился 51 год, пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По фото можно сделать выводы о подготовленной засаде с нескольких точек.

На авто яркая маркировка миротворцев и ВС РФ, которую нельзя не заметить и спутать. После расстрела машина и бойцы были обысканы, пропали вещи и документы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным принёс свои извинения, и обещал расследовать инцидент, наказав виновных. Баку окажет материальную помощь семьям погибших.

В связи с гибелью миротворцев РФ отстранили от работы командира корпуса ВС Азербайджана, подчинённые которого расстреляли россиян. Подозреваемые задержаны.