Кадры с места расстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе, среди которых был заместитель командующего миссии, капитан 1-го ранга Иван Ковган.
Он был замкомандующего подводников Северного флота, и через два дня ему бы исполнился 51 год, пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По фото можно сделать выводы о подготовленной засаде с нескольких точек.
На авто яркая маркировка миротворцев и ВС РФ, которую нельзя не заметить и спутать. После расстрела машина и бойцы были обысканы, пропали вещи и документы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным принёс свои извинения, и обещал расследовать инцидент, наказав виновных. Баку окажет материальную помощь семьям погибших.
В связи с гибелью миротворцев РФ отстранили от работы командира корпуса ВС Азербайджана, подчинённые которого расстреляли россиян. Подозреваемые задержаны.
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