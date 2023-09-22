Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал обстановку в районе Артёмовска горячей.
По его словам, хаотичные обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом участке боевых действий не прекращаются.
"Ситуация в Артёмовске остаётся горячей, сам Артёмовск под хаотичными обстрелами", — подчеркнул Пушилин в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что ВСУ установят контроль над Артёмовском и двумя другими городами.
Ранее разведчик Вооружённых сил РФ оценил вероятность наступления украинских войск на Артёмовск как крайне низкую. Он добавил, что вместе с другими российскими военными находится на окраинах города, где нет сил противника. Украинские войска остаются в лесополосе, уточнил боец.
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