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Кошкин: Зеленского заранее попросили сказать о захвате Артёмовска и ещё двух городов

1:58
Силовые структуры

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд недавно приезжали в Киев, чтобы дать инструкции украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как себя вести в Соединённых Штатах. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Кошкин, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление главы Украины о планах по захвату Артёмовска и двух других городов.

Кошкин: Зеленского заранее попросили сказать о захвате Артёмовска и ещё двух городов
Фото: Openverse

По его словам, Вашингтону было выгодно, чтобы Зеленский не сказал ничего лишнего в США, поскольку Запад оказался в весьма невыгодной ситуации.

"Тогда он получит ту конфетку, которую ему пообещают. Я глубоко убеждён, что фраза о том, что ВСУ захватят Артёмовск и ещё два города, была согласована с Вашингтоном. Куда ушли деньги, Зеленский не говорит. А что собирается сделать? Взять два непонятных города и раскрученный в информационном пространстве Артёмовск", — сказал Кошкин.

Как пояснил специалист, военная помощь США на сумму 325 миллионов долларов ничего не решит, учитывая те проблемы, с которыми столкнулись ВСУ, провалив контрнаступление. При этом он добавил, что западных вооружений больше обещано, чем получено к этому моменту.

Кроме того, эксперт подчеркнул: с помощью западной техники Киев продолжит проводить "ракетно-террористические" налёты для того, чтобы поддержать имидж и дотянуть до весны. Следующий "контрнаступ" должен произойти весной 2024 года, заключил собеседник Pravda.Ru.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что заявление Зеленского о захвате Артёмовска было из серии пропагандистских.

"Оно ничего не значит. Всё будет определяться ходом боевых действий", — уточнил военспец.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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