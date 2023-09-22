Удары по Крыму продолжаются. Они масштабные, их интенсивность растёт.
Применяются уже не только БПЛА, но и ракеты. Неужели Запад нашёл идеальную мишень, задаётся вопросом "Царьград".
"Главная цель "контрнаступа" — зайти в Крым, пройтись по Севастополю, как мечтает Буданов, у которого там детские годы прошли. Зеленский мечтает пройти по Ялте в белых штанах. Но ВСУ застряли. На четвёртом месяце контрнаступления противник практически исчерпал свои резервы", — отмечает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, уже всем понятно, что против РФ воюет натовский коллективный мозг. Они знают даже больше, чем киевское руководство. Поэтому и стали их СМИ пропускать материалы об ударе ВСУ по рынку, хотя Зеленский утверждал, что это русские.
Но эти заявления будет делать Киев и дальше будет делать, навыки у Украины для этого есть. Раньше Зеленский смешил, теперь пугает, подчеркнул аналитик.
Только вот в Крыму и Севастополе никто не испугается — надежды главы Незалежной не сбудутся. А у ВС РФ планы всё те же — освобождение территорий, подытожил Дандыкин.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.