Дандыкин предрёк Киеву крушение: "Раньше Зеленский смешил, теперь пугает"

Удары по Крыму продолжаются. Они масштабные, их интенсивность растёт.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Применяются уже не только БПЛА, но и ракеты. Неужели Запад нашёл идеальную мишень, задаётся вопросом "Царьград".

"Главная цель "контрнаступа" — зайти в Крым, пройтись по Севастополю, как мечтает Буданов, у которого там детские годы прошли. Зеленский мечтает пройти по Ялте в белых штанах. Но ВСУ застряли. На четвёртом месяце контрнаступления противник практически исчерпал свои резервы", — отмечает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, уже всем понятно, что против РФ воюет натовский коллективный мозг. Они знают даже больше, чем киевское руководство. Поэтому и стали их СМИ пропускать материалы об ударе ВСУ по рынку, хотя Зеленский утверждал, что это русские.

Но эти заявления будет делать Киев и дальше будет делать, навыки у Украины для этого есть. Раньше Зеленский смешил, теперь пугает, подчеркнул аналитик.

Только вот в Крыму и Севастополе никто не испугается — надежды главы Незалежной не сбудутся. А у ВС РФ планы всё те же — освобождение территорий, подытожил Дандыкин.