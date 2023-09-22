Грамотным ответом на украинскую атаку на штаб ЧМФ в Севастополе будет уничтожение логистических объектов ВСУ.
Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.
"Удар, который сразу осложняет всю логистику, и технику будет тяжело, практически невозможно доставить, и боеприпасы, и горючее. Это вариант удара по мостам. Для начала три мостика развалили, лёгких, маленьких относительно, через Оскол и через Жеребец под Купянском. Проблемы сразу начались у украинцев. А если выбить пару-тройку мостов через Днепр? Во визгу-то будет", — цитирует "Царьград" полковника.
Он отметил, что это всё же непростая задача, хотя все кричат ударить ракетами по мостам. Но любой, кто возьмёт в руки книгу "Мосты и тоннели", тот поймет, что мост весьма трудная цель, и его трудно развалить ракетой, подытожил Тимошенко.
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