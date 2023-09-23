Ходаковский: ВСУ не понимают, какая тактика могла бы принести им результат

На фронте в зоне спецоперации была удивительная ночь — установилась практически полная тишина. В последние месяцы это редкое явление. Об этом написал экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В другое время можно было бы сказать, что это затишье перед бурей, но сейчас такого ощущения нет — противник, действительно, понёс существенные потери, и самое главное — он не понимает, какая тактика смогла бы принести ему результат", — пишут бойцы батальона в своём Telegram-канале.

Они отмечают, что ВСУ испробовали, казалось бы, уже всё. И даже последний приём, когда противник непрерывно несколько дней смешивал с землёй артиллерией позиции российских военных, и только потом перешёл в наступление, привёл к тому, что сам он не смог закрепиться на позициях. А теперь бойцы "Востока" снова вернули их под свой контроль.

Ранее сообщалось, что пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса.