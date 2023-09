На фронте в зоне спецоперации была удивительная ночь — установилась практически полная тишина. В последние месяцы это редкое явление. Об этом написал экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.