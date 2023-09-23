На фронте в зоне спецоперации была удивительная ночь — установилась практически полная тишина. В последние месяцы это редкое явление. Об этом написал экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский.
"В другое время можно было бы сказать, что это затишье перед бурей, но сейчас такого ощущения нет — противник, действительно, понёс существенные потери, и самое главное — он не понимает, какая тактика смогла бы принести ему результат", — пишут бойцы батальона в своём Telegram-канале.
Они отмечают, что ВСУ испробовали, казалось бы, уже всё. И даже последний приём, когда противник непрерывно несколько дней смешивал с землёй артиллерией позиции российских военных, и только потом перешёл в наступление, привёл к тому, что сам он не смог закрепиться на позициях. А теперь бойцы "Востока" снова вернули их под свой контроль.
Ранее сообщалось, что пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса.
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