Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полковник Макгрегор: по вине становящихся всё богаче США Украины скоро не станет
Стоматолог Анна Харисова: 4 запаха изо рта, которые означают серьезные проблемы со здоровьем
Ушла из жизни актриса Клавдия Блохина, сыгравшая в фильме "Дорогой мой человек"
Французский политик Филиппо: фон дер Ляйен переводит Зеленскому миллионы ради разжигания войны и коррупции
Профессор Хайнеман-Грюдер: у Зеленского есть ещё полгода на получение западной помощи
NYT: Украина и США всё чаще ругаются из-за военных планов Зеленского
Певица Анастасия обратилась к Михалкову за помощью в расследовании смерти матери
Перечислены артисты, которые остались в РФ и повысили стоимость выступлений
В поздних стихах поэта Добронравова нашли ответ про отсутствие детей

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии

0:57
Силовые структуры

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Фото: Стоп-кадр с видео

Командир разведгруппы ВС РФ, действующей на Запорожском направлении, с позывным "Легенда" рассказал, что после подбития "Леопарда" из ПТУР, бойцы выдвинулись к сожжённой технике, надеясь взять пленных.

Обнаружилось, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Когда механик очнулся и увидел русских военных, он начал кричать "не стреляйте" по-немецки.

Мехвод подбитого танка несколько раз сказал, что он не наёмник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты.

Пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место её дислокации, добавил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО
Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе СВО
Толкалина показала обнаженное фото из Венеции
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Стало известно об управлении Черноморским флотом после удара по штабу
Каким будет вечерний ответ России на удар по Севастополю, раскрыл военный эксперт
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Последние материалы
Профессор Хайнеман-Грюдер: у Зеленского есть ещё полгода на получение западной помощи
Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
NYT: Украина и США всё чаще ругаются из-за военных планов Зеленского
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий
Певица Анастасия обратилась к Михалкову за помощью в расследовании смерти матери
Перечислены артисты, которые остались в РФ и повысили стоимость выступлений
В поздних стихах поэта Добронравова нашли ответ про отсутствие детей
Дом отчима Дани Милохина хотят снести по требованию властей Анапы
Шоумен Сергей Светлаков рассказал о своих чувствах после возращения на ТНТ
Ксения Собчак в очередной раз ответила на вопрос о второй беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников