Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Стоп-кадр с видео

Командир разведгруппы ВС РФ, действующей на Запорожском направлении, с позывным "Легенда" рассказал, что после подбития "Леопарда" из ПТУР, бойцы выдвинулись к сожжённой технике, надеясь взять пленных.

Обнаружилось, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Когда механик очнулся и увидел русских военных, он начал кричать "не стреляйте" по-немецки.

Мехвод подбитого танка несколько раз сказал, что он не наёмник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты.

Пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место её дислокации, добавил собеседник издания.