Жёсткие кадры боя: боец ЮВО заходит в тыл и ликвидирует боевиков ВСУ у Новопрокоповки

Боец 70-го полка 42 дивизии 58 армии ЮВО Вооружённых сил России заходит в тыл и ликвидирует боевиков ВСУ у под Работино.

Фото: Всероссийское казачье общество

Невероятные кадры боя у Новопрокоповки предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Уникальный героический эпизод боёв на Запорожском направлении. Боец застаёт врасплох своих врагов из националистических формирований Украины и уничтожает их точным огнём.

После этого солдат ВС РФ не останавливается и проверяет, чтобы неприятель не спрятался за укрытием.