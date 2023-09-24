Боец 70-го полка 42 дивизии 58 армии ЮВО Вооружённых сил России заходит в тыл и ликвидирует боевиков ВСУ у под Работино.
Невероятные кадры боя у Новопрокоповки предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Уникальный героический эпизод боёв на Запорожском направлении. Боец застаёт врасплох своих врагов из националистических формирований Украины и уничтожает их точным огнём.
После этого солдат ВС РФ не останавливается и проверяет, чтобы неприятель не спрятался за укрытием.
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Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.