Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропавший режиссёр БДТ Никаноров найден мёртвым в Ленобласти
Военные РФ рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard ВСУ под Купянском
Военкор сообщил об освобождении ВС РФ Орехово-Васильевки под Артёмовском
Экс-разведчик ВС США Риттер: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО
Дети на Украине уже стали играть в "военкомов", пакующих "пушечное мясо"
Калифорнийские учёные научили WI-FI видеть сквозь стены
В Смоленске мошенники обманули пенсионерку на 700 тысяч рублей
В Германии ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа
MWM: на Западе назвали передачу танков Abrams Украине провальной идеей

Разведчик: ВСУ пытались эвакуировать подбитые танки Leopard на Купянском направлении

1:05
Силовые структуры

Российский разведчик рассказал, что украинские военные попытались эвакуировать подбитые ранее два танка Leopard на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик: ВСУ пытались эвакуировать подбитые танки Leopard на Купянском направлении
Фото: Стоп-кадр с видео

По словам собеседника издания, была попытка эвакуации танка, противник подогнал такой же "Леопард" и советский танк. Сцепкой они попытались вытащить машину на более ровную поверхность, однако бойцы Западного военного округа не давали им этого сделать с помощью артиллерии.

Один из подбитых танков противник попытался эвакуировать ночью, однако разведчики наблюдали за этим участком при помощи беспилотника.

Подпустив противника непосредственно к машине, российские бойцы передали координаты места эвакуации расчёту реактивной системы залпового огня "Град", который нанёс удар по данному участку.

Ранее представители бундесвера ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа.


"Эвакуация закончилась бегством противника", — сказал российский боец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Последние материалы
Калифорнийские учёные научили WI-FI видеть сквозь стены
В Смоленске мошенники обманули пенсионерку на 700 тысяч рублей
В Германии ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа
MWM: на Западе назвали передачу танков Abrams Украине провальной идеей
Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ Турции повлияет на туристов
Роспотребнадзор опубликовал основные симптомы штамма COVID-19 "Пирола"
Педиатр рассказала, как вести себя родителям, если ребёнок отравился ядовитыми ягодами
Тур Владимира Зеленского по США закончился скандалом
Politico: Зеленский сделал попытку задобрить разозлившихся на него поляков
В Мексике спасатели испугались ожившего "трупа" немецкой туристки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников