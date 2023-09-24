Российский разведчик рассказал, что украинские военные попытались эвакуировать подбитые ранее два танка Leopard на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника издания, была попытка эвакуации танка, противник подогнал такой же "Леопард" и советский танк. Сцепкой они попытались вытащить машину на более ровную поверхность, однако бойцы Западного военного округа не давали им этого сделать с помощью артиллерии.
Один из подбитых танков противник попытался эвакуировать ночью, однако разведчики наблюдали за этим участком при помощи беспилотника.
Подпустив противника непосредственно к машине, российские бойцы передали координаты места эвакуации расчёту реактивной системы залпового огня "Град", который нанёс удар по данному участку.
Ранее представители бундесвера ответили на сообщения о гибели на Украине немецкого танкового экипажа.
"Эвакуация закончилась бегством противника", — сказал российский боец.
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Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.