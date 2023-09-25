Pais: Киеву разрешили применять западное оружие для ударов по Крыму

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад разрешил Украине применять переданные иностранные вооружения для атак на Крымский полуостров. Об этом сообщает Pais.

Фото: Openverse

По данным испанской газеты, Киев открыл "новый фронт" на территории Крыма.

"Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия", — сказано в публикации.

В статье подчёркивается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) недавно атаковали Севастополь англо-французскими ракетами Storm Shadow.

Как уточняет издание, Запад существенно меняет позицию по украинскому вопросу, ведь совсем недавно США, Германия и Франция запрещали Киеву бить по Крыму. Новое решение западных стран способно спровоцировать эскалацию, отмечается в материале.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что специалисты НАТО помогли ВСУ нанести удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе.