Запад разрешил Украине применять переданные иностранные вооружения для атак на Крымский полуостров. Об этом сообщает Pais.
По данным испанской газеты, Киев открыл "новый фронт" на территории Крыма.
"Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия", — сказано в публикации.
В статье подчёркивается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) недавно атаковали Севастополь англо-французскими ракетами Storm Shadow.
Как уточняет издание, Запад существенно меняет позицию по украинскому вопросу, ведь совсем недавно США, Германия и Франция запрещали Киеву бить по Крыму. Новое решение западных стран способно спровоцировать эскалацию, отмечается в материале.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что специалисты НАТО помогли ВСУ нанести удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе.
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