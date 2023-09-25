NYT: первую партию американских танков Abrams доставили на Украину

Киев получил от партнёров первые танки Abrams производства США. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на сотрудников Пентагона.

Фото: openverse.org

По данным газеты, танки были переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) в минувшую субботу, 23 сентября.

"Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", — сказано в публикации.

В статье также отмечается, что в ближайшее время Киев получит ещё несколько танков Abrams. В Пентагоне не уточнили, сколько всего боевых машин планируется предоставить Украине.

Ранее аналитики Military Watch Magazine заявили, что поставки Abrams на Украину — это провальная идея, поскольку ВС России в ходе сражений уничтожали и более продвинутую технику. Как напомнили эксперты, российские солдаты уже вывели из строя несколько немецких танков Leopard и британских Challenger 2.