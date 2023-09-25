Киев получил от партнёров первые танки Abrams производства США. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на сотрудников Пентагона.
По данным газеты, танки были переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) в минувшую субботу, 23 сентября.
"Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", — сказано в публикации.
В статье также отмечается, что в ближайшее время Киев получит ещё несколько танков Abrams. В Пентагоне не уточнили, сколько всего боевых машин планируется предоставить Украине.
Ранее аналитики Military Watch Magazine заявили, что поставки Abrams на Украину — это провальная идея, поскольку ВС России в ходе сражений уничтожали и более продвинутую технику. Как напомнили эксперты, российские солдаты уже вывели из строя несколько немецких танков Leopard и британских Challenger 2.
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