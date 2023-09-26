Армия России поразила место сборки ракет для нужд ВСУ, следует из заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В субботу, 23 сентября, представители Министерства обороны РФ сообщали о 12-ти российских ударах по украинской военной инфраструктуре, которые обернулись для ВСУ значительным ущербом.
"К сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — подчеркнул Данилов в беседе с корреспондентом ABC.
Ранее глава СНБО заявил, что у Киева нет "плана Б" на тот случай, если Вашингтон уменьшит объёмы предоставляемой Украине военной помощи. Как пояснил Данилов, у украинского руководства нет времени на подобные дискуссии. При этом он выразил беспокойство в связи с тем, что у стран Запада отсутствует единый взгляд на украинский вопрос.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.