Глава СНБО Данилов: ВС России поразили пункт сборки украинских ракет

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России поразила место сборки ракет для нужд ВСУ, следует из заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Фото: openverse

В субботу, 23 сентября, представители Министерства обороны РФ сообщали о 12-ти российских ударах по украинской военной инфраструктуре, которые обернулись для ВСУ значительным ущербом.

"К сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — подчеркнул Данилов в беседе с корреспондентом ABC.

Ранее глава СНБО заявил, что у Киева нет "плана Б" на тот случай, если Вашингтон уменьшит объёмы предоставляемой Украине военной помощи. Как пояснил Данилов, у украинского руководства нет времени на подобные дискуссии. При этом он выразил беспокойство в связи с тем, что у стран Запада отсутствует единый взгляд на украинский вопрос.