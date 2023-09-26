Хайруллин: удар по Севастополю — укус мухи по сравнению с масштабами ракетных попаданий РФ

Удар ВСУ по Севастополю — комариный укус по сравнению с масштабами последствий попаданий российских ракет и БПЛА по Украине.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Урон от поражения штаба ЧФР в Севастополе мизерный, сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Перед ГА ООН, видимо, пытались в очередной раз уговорить Лаврова, был прилёт по штабу Черноморского флота. Мы прекрасно знаем, что "наши партнёры" всегда реагируют на свои неудачи одним и тем же образом — они повышают ставку. Этот удар ракетами по штабу ЧФ — это как раз повышение ставки, и дальше они говорят: а мы сейчас вообще ракеты предоставим. И наша спокойная реакция как раз свидетельствует о том, что мы готовы к эскалации", — отметил военный корреспондент.

По сравнению с тем, что российская армия наносит Украине в тылу — это как стая мух пытается укусить мамонта. Да мамонту плевать на этих мелких мух, подытожил обозреватель.