Удар ВСУ по Севастополю — комариный укус по сравнению с масштабами последствий попаданий российских ракет и БПЛА по Украине.
Урон от поражения штаба ЧФР в Севастополе мизерный, сообщил военкор Марат Хайруллин.
"Перед ГА ООН, видимо, пытались в очередной раз уговорить Лаврова, был прилёт по штабу Черноморского флота. Мы прекрасно знаем, что "наши партнёры" всегда реагируют на свои неудачи одним и тем же образом — они повышают ставку. Этот удар ракетами по штабу ЧФ — это как раз повышение ставки, и дальше они говорят: а мы сейчас вообще ракеты предоставим. И наша спокойная реакция как раз свидетельствует о том, что мы готовы к эскалации", — отметил военный корреспондент.
По сравнению с тем, что российская армия наносит Украине в тылу — это как стая мух пытается укусить мамонта. Да мамонту плевать на этих мелких мух, подытожил обозреватель.
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